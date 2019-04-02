Суд отправил за решетку мужчину, который убил женщину и пытался сжечь тело

В Харькове за умышленное убийство знакомой осудили 42-летнего мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в мае 2015 года мужчина выпивал вместе с двумя друзьями - мужчиной и женщиной.

Во время застолья женщина возмутилась, что товарищи оставили ей мало спиртного.

Осужденный решил укротить подругу кулаками и избил ее, а затем нанес жертве несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась.

Тело погибшей мужчины вдвоем вынесли к заброшенному сараю и бросили в подвал. После этого облили настойкой боярышника и пытались сжечь.

Несмотря на то, что убийца и его друг давали ложные показания во время досудебного расследования, следствием было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленника.

Приговором Октябрьского районного суда Харькова мужчину признали виновным в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Мужчину, который помогал избавиться от тела, приговорили к 3 годам лишения свободы за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).