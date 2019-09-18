 

Суд отправил наркоторговца за решетку на 6 лет

18 сентября 2019 г. 12:08
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В Первомайском районе области за торговлю наркотическими веществами осудили 43-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта с целью сбыта, а также сбыте особо опасного психотропного вещества, совершенных повторно (ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 УК Украины).

 По словам первого замглавы местной прокуратуры Романа Травкина, злоумышленника разоблачили в марте текущего года. Мужчина устроил у себя дома точку по продаже наркотиков. Торговал преимущественно особенно опасным психотропным веществом, оборот которого запрещен - PVP. За одну дозу брал, как правило, по 500 гривен. 

Как отмечается, ранее мужчина уже был осужден за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

«Однако, отбыв наказание, на путь исправления не стал и продолжил свой незаконный «бизнес», - рассказал Роман Травкин.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор уже вступил в законную силу.

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