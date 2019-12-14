Суд отправил за решетку рецидивиста за изнасилование женщины и грабеж

Киевский районный суд вынес приговор мужчине, признав его виновным в изнасиловании и ограблении женщины, по ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 186 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры №2 Эдуарда Новикова, в апреле прошлого года 34-летний мужчина, ранее судимый за кражи и изнасилования, напал на молодую женщину, которая возвращалась с работы.

Потерпевшая пыталась сопротивляться, но злоумышленник силой затащил женщину в полуподвальное помещение. Там он избил жертву и заставил вступить с ним в половой контакт неестественным способом.

Кроме того, насильник забрал у жертвы ее сумку, где находились деньги, телефон и документы, после чего скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали на следующий день. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Киевский районный суд Харькова назначил ему максимальную меру наказания - 7 лет лишения свободы.

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку обвиняемый подал на него апелляционную жалобу.