 

Суд отправил за решетку ревнивца, который едва не зарубил топором жену и тещу

27 августа 2019 г. 11:17
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Суд вынес приговор 64-летнему жителю Змиевского района Харьковщины, который едва не зарубил топором жену и тещу из-за ревности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновным 64-летнего жителя района в законченном покушении на двойное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 

По данным следствия, в конце сентября 2018 года мужчина в очередной раз приревновал свою 53-летнюю гражданскую жену и затеял с ней ссору во дворе домовладения. 

Теща, которая была рядом, пыталась примирить супругов, однако нетрезвый мужчина схватил топор и ударил жену в лопатку и по голове. Женщина потеряла сознание. 

Затем зять ударил топором в грудь 74-летнюю тещу, которая пыталась защитить дочь. Однако злоумышленник достал нож и ударил старушку еще и в живот. 

Между тем пришла в себя жена. Она выхватила у мужчины топор и побежала звать на помощь.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщин удалось спасти. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

 Мужчина находится под стражей.

 Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

 

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