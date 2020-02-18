Суд отпустил капрала, стрелявшего в метро, под домашний арест

18 февраля 2020 г. 17:40
Источник: Суспільне
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Полицейскому отдела метрополитена Андрею Кобцеву, который в ночь на 12 ноября 2019 г. открыл стрельбу на станции метро «Научная», не продлили срок содержания под стражей, он вышел из СИЗО под домашний арест.

Московский райсуд отказал в ходатайстве прокурору в продолжении меры пресечения в виде содержания под стражей, эту информацию подтвердила адвокат Кобцева Людмила Дробчак.

Решение суд принял на прошлой неделе.

По словам Дробчак, прокурор не доказал в суде существование рисков.

Мера пресечения смягчена до домашнего ареста.

Освободить полицейского из-под стражи просила защита. 

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