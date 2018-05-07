Суд по делу Кернеса перенесли

Назначенное на сегодня очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса слушанием перенесли на 14 мая.

Об этом сообщает Городской Дозор.

Судебное заседание не состоялось в связи с тем, что судья Андрей Антонов занят в другом экстрадиционном заседании.

Также из свидетелей, явку которых должна была обеспечить прокуратура, сегодня в суд никто не явился.

Адвокат мэра Александр Гунченко заявил, что администрации районного суда следовало бы тщательнее организовывать судебные заседания, поскольку участники процесса приезжают как из Харькова, так и Киева и неявку свидетелей прокуратуры можно рассматривать, как то, что их просто нет, и сторона обвинения просто затягивает процесс.