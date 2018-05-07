Суд по делу Кернеса перенесли

07 мая 2018 г. 17:21
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Назначенное на сегодня очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса слушанием перенесли на 14 мая.

Об этом сообщает Городской Дозор.

Судебное заседание не состоялось в связи с тем, что судья Андрей Антонов занят в другом экстрадиционном заседании.

Также из свидетелей, явку которых должна была обеспечить прокуратура, сегодня в суд никто не явился.

Адвокат мэра Александр Гунченко заявил, что администрации районного суда следовало бы тщательнее организовывать судебные заседания, поскольку участники процесса приезжают как из Харькова, так и Киева и неявку свидетелей прокуратуры можно рассматривать, как то, что их просто нет, и сторона обвинения просто затягивает процесс.

 

 

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