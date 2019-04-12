Суд по делу Кернеса в Полтаве не состоялся: апелляцию сняли с рассмотрения

Полтавский апелляционный суд снял с рассмотрения заседание по апелляции по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое было назначено на сегодня, 12 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского апелляционного суда.

«Слушание уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича, которое было назначено на 12 апреля, снята с рассмотрения в связи с командировкой судьи", - сказано в сообщении.

Как отмечается, о дате следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, апелляцию по данному делу не могут рассмотреть с конца августа 2018 года. Заседания неоднократно откладывались и переносились по таким основаниям, как реформирование апелляционного суда, неявка Геннадия Кернеса и других обвиняемых, а также их адвокатов, а также в связи с рассмотрением в Верховном суде Украины ходатайств защиты о смене подсудности по делу.