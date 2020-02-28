Суд по делу Кернеса: заседание в Полтаве перенесли

Харьковский мэр Геннадий Кернес не явился на заседание в Киевском районном суде Полтавы, которое было назначено на сегодня, 28 февраля.

Как сообщает местное издание Центральный, причина неявки Кернеса в суд состоит в том, что его адвокаты не смогли явиться на заседание.

Также не явились потерпевшие и их представители.

В связи с этим судья отложил рассмотрение дела на 20 марта.

Ранее сообщалось о том, что данное дело теперь рассматривает судья Владимир Шиян.

Напомним, Геннадия Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького обвиняют в пытках и в угрозе убийством. Дело начали рассматривать в марте 2015-го. В августе 2018 года судья Киевского райсуда Андрей Антонов принял закрытия уголовного производства. В сентябре того же года прокуроры и потерпевшие Сергей Ряполов и Александр Кутянин обратились с жалобами в Апелляционный суд.

В январе этого года дело вернули на рассмотрение в Киевский районный суд.