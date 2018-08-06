Суд по делу Нели Штепы снова перенесли

06 августа 2018 г. 12:03
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Подготовительное заседание в Орджоникидзевском райсуде Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, сегодня не состоялось.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в связи с отпуском одного из адвокатов и заявлением обвиняемой и других адвокатов о невозможности продолжать слушать дело без его присутствия, суд перенес заседание на 24 сентября.

Ранее суд 12 июня не смог продолжить подготовительное заседание из-за неявки в заседание самой обвиняемой и ее адвокатов.

 

 

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