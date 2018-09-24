Суд по делу Нели Штепы снова перенесли. Почему на рассмотрение не явились адвокаты?

Очередной перенос рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. На этот раз Штепа явилась в зал суда только с одним своим адвокатом. Тот уверяет, что его подзащитная чувствует себя более-менее нормально и сейчас проходит лечение. Впрочем, что именно беспокоит женщину, защитник не говорит, ссылаясь на врачебную тайну. Два других адвоката Александр Тананакин и Александр Шадрин, не появились. По словам Штепы они задействованы в деле Надежды Савченко, где суд предоставил им достаточно короткий срок на ознакомление с материалами дела. Поэтому те подали ходатайство о переносе этого рассмотрения.

Неля Штепа

Нет, я бы тоже просила бы поддержать их ходатайство, по тому, что Тананакин - он является главным.И он думал, что сегодня будет, но в деле Савченко - Тананакин и Шадрин.

Дмитрий Марченко, адвокат Нели Штепы

В тому процесі їм надали дуже скороченний час на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, тому вони не можуть від туди відволіктися на участь у цьому процесі.

По словам прокурора, срок действия меры пресечения Нели Штепы истек еще в январе, а рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения нет возможности. Поскольку из-за бесконечных переносов, отводов и изменений состава суда - подготовительное заседание до сих пор не начато. Впрочем, как только рассмотрение дела все же начнется, прокуратура сразу подаст соответствующее ходатайство.

Елена Кравченко, нач. отдела прокуратуры Харьковской области

Це вже мабуть шоста нова колегія і зважаючи на те, що були у складах колегії зміни, то дуже вже багато їх було. І суди ми змінювали і колегії змінювали. Адже сьогодні наразі ми маємо черговий, чергове відкладення справи у зв'язку з неявкою захисників.

С целью недопущения нарушения конституционного права на защиту Штепы, новая коллегия суда - удовлетворила ходатайство ее защитников. Следующее заседание запланировано на 26 октября.