Суд по делу Николая Рыбальченко. Потерпевший дает показания.

Николай Рыбальченко – инспектор патрульной полиции. Поводом для открытия уголовного производства в отношении него стало задержание нетрезвого водителя 19 мая. Машина за которой полицейские гнались от улицы Сидора Ковпака до улицы Горянской, проходила по ориентировке. По словам полицейского, после того, как автомобиль нарушителя наконец остановился, сам водитель бросился бежать. При попытке его задержать и возникла потасовка. В салоне было 6 человек и один из пассажиров попытался отбить водителя. Именно он и подал гражданский иск. Теперь правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий. Максимальная санкция статьи - 8 лет лишения свободы. Накануне прошло второе заседание по сути дела. После оглашения обвинительного заключения и гражданского иска допросили потерпевшего.

Скажите, а сколько вас было человек. Нас было 6 человек. 4 взрослых и двое детей. Вас 6 человек, 5 посадочных мест, а где ехали дети? На заднем сидении.

Бодикамеры , которые находились на патрульных зафиксировали несколько иную картину. Сейчас вся запись разбита на несколько небольших видео, и все они выложены в социальных сетях.

По словам потерпевшего, между ним и патрульным возникла потасовка в результате того, что Рыбальченко толкнул его жену, а он не смог остаться в стороне. Хотя изначально, по словам адвоката подсудимого, потерпевший говорил, что якобы защищал водителя .

. Моя жена никого не держала за руки. Никого не толкнула… ничего.- То есть, она стояла в стороне, а Рыбальченко подошел и нанес ей удар ладонью?- Она подошла узнать в чем причина.

На записи видеокамер с того же вечера удалось найти и этот момент.

После заседания потерпевший отказался от любых комментариев. А Олег Головков, адвокат Николая Рыбальченко, заявил, что ожидает для своего подзащитного благополучного исхода дела, ведь по его словам, уже на этом этапе в показаниях потерпевшего есть серьезные противоречия.

Олег Головков, адвокат

Он утверждал, что его в день происшествия безосновательно, сотрудники полиции применили к нему спецсредства и нанесли ему телесные повреждения. В принципе, достаточно есть открытых источников, которые могут полностью опровергнуть его утверждение.

Следующее заседание состоится уже 17 октября, на нем пройдет допрос свидетелей. Там Олег Головков планирует предоставить суду видеозапись в полном объеме, по словам адвоката, она длится более часа и на ней есть многие моменты, которые помогут доказать невиновность его подзащитного.