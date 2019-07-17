Суд по делу об избиении оператора и журналиста телеканала. Четвертому подозреваемому избрали меру пресечения

Четвертым подозреваемым по делу об избиении оператора и журналиста Вадима Макарюка стал Михаил Базалей. Ему 20 лет, учится на педагога, переселенец и живет на съемной квартире в Харькове. На рынке "Барабашово", когда там происходили столкновения, говорит - оказался случайно, просто проходил мимо и увидел знакомого. Уверяет, на сотрудника телеканала не нападал.

Михаил Базалей, подозреваемый:

Увидел со стороны крики какие-то. какое-то движение, я туда пошел машинально, потому что все шли, выходили и туда шли смотреть. Увидел там Илюшу, знакомый мой, одногруппник. Алешкин. Я к нему подошел. Говорю: "что это такое?" Он мне начинает все объяснять. Какие-то моменты. Нас начинают бить палками люди в зеленом. Вообще я не знаю, кто это. Я "левый" человек. Кому я там бил, покажите мне. Я просто бежал, потому что глаз не было!

А вот у следствия другие данные. Прокурор отмечает, по данным правоохранителей, Базалей вместе с еще несколькими молодчиками бил Макарюка, который упал и лежал на тротуаре. Уверяют, что доказательств его вины достаточно. Требуют выбрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей, а сумму залога просят не назначать. Среди рисков - приводят возможность Базалея влиять на свидетелей и скрываться от следствия.

Руслан Чуб, прокурор:

Підійшов до Макарюка, який лежав на тротуарі та почав із іншими особами наносити ряд ударів по тулубу останнього. Базалєй вчинив кримінальне правопорушення у групі інших осіб, з якими знайомий і може координувати свої дії та покази з метою уникнення кримінальної відповідальності. Підозрюється у вчиненні.

В свою очередь, защитники подозреваемого отмечают, что заявления обвинения беспочвенны.

Евгений Самойлов, адвокат:

Моя позиція, як адвоката: якщо підозра необгрунтована, ризики необгрунтовані, то слідчий суддя повинен відмовити та не застосовувати жодного запобіжного заходу.

Выслушав стороны, суд назначил подозреваемому круглосуточный домашний арест до 11 августа с использованием электронного браслета. Ранее меру пресечения выбрали для еще трех человек, подозреваемых в нападении на Макарюка. Всех поместили под домашний арест на время проведения досудебного расследования. Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям "Угроза или насилие в отношении журналиста", "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Разбой". Конфликт на территории рынка "Барабашово" произошел в начале июня. Оператора и журналиста Вадима Макарюка избили во время столкновений. Впоследствии его госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. Медики диагностировали у Макарюка инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после полученных травм.