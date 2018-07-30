Суд по делу «Опасной Ани» о вождении в нетрезвом виде снова перенесли.

Судебное заседание перенесли по двум причинам: первая - полицейский, который составлял протокол, подал ходатайство о привлечении к делу двух свидетелей, а именно: водителя и пассажира Chevrolet Lacetti, в автомобиль которых Анна Кривуц въехала на своем Лексусе месяц назад.

И вторая причина заключается в том, что просмотреть в суде видеоматериалы, которые предоставили патрульные, до окончания рабочего дня участникам процесса не удалось.

А так как представитель защиты Анны Кривуц сообщил, что его не будет в стране с 1 по 13 августа - продолжение рассмотрения дела запланировали на 14 августа на 11.30.