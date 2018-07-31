Суд по делу «Опасной Ани» по делу о ДТП на Шевченко: подробности

Суд по делу "Опасной Ани" по ДТП на улице Шевченко, 327, вынес решение в пользу водителя Chevrolet Lacetti , в машину которого въехала «автоблогерша», поэтому пострадавший имеет шанс получить компенсацию от страховой. Это решение, признается девушка, - плод ее милосердия.

Анна Кривуц

У них оставалось пять дней до закрытия страховой выплаты, чтобы им выплатила страховая. Я бы могла тянуть это дело месяца два, и потом бы просто сделали «обоюдку» по срокам ну, так как у меня тоже есть человеческий фактор, и я понимала, что им не выплатят выплату страховая, ну а я говорила, что я отчасти признаю себя виновной. Ну, я сказала, что я виновата, чтобы закрыть дело, и человек получил выплату.

Другое заседание за вождение в нетрезвом состоянии началось с заявления нескольких ходатайств. Кривуц ходатайствовала, чтобы постановление, которое на нее составили, вернули полицейским для его надлежащего оформления. Потому что оно, по словам девушки, было составлено с грубыми нарушениями действующего законодательства.

Анна Кривуц

Начнём с того, что в протоколе не было написано свидетелей. Протокол был написан…пять часов после совершения якобы "правопорушення", а в рапорте он написал, что правопорушення он выявил в 22, по-моему , не помню, а на видео мы видели, что около 12 мы только начали выдвигаться в наркоцентр, ну это же бред.

Также в протоколе, по словам Анны, не было указано количество промилле, которые обнаружили в её крови, в то время, когда полицейские заявляли, что превышение допустимой нормы было более чем в пять раз.

Алексей Зеленцов, адвокат Анны Кривуц

У поліцейських було достатньо часу для того щоб скласти всі документи відповідно до закону, тому прошу повернути ці матеріали до поліції, для того, щоб все ж таки вони з'ясували, у який день, о котрій годині він складався, і все ж таки - в якому стані він перебував.

Полицейский, который составлял постановление за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, на суде не присутствовал, но в канцелярию суда все же подал ходатайство для привлечения к делу двух свидетелей, а именно: водителя Chevrolet Lacetti и его пассажира, которых до этого смс- уведомлением вызывали на рассмотрение, якобы ошибочно.

Несмотря на возражения защиты и самой «автоблогерши», судья решила вызвать свидетелей для более объективного рассмотрения дела.

Но мужчины не могли прибыть в суд в тот же день.

В интернете же недавно появилось очередное видео, где «блогершу» якобы вновь поймали нетрезвой за рулем.

- А потом почему ты троллишь полицию? - Да почему я троллю полицию? Интересно, б**ть. За это наверно, аналогично. - Так на тебя ж закон не действует. - Ну ты ж ездишь с мигалочкой, всё так красиво.

Но девушка отказывается, уверяет, что видео старое, а выложили его с целью сорвать ей судебное разбирательство. И инста-сториз «блогерши», на которых она пьет алкогольные коктейли, говорит, что - это лишь провокация для патрульных, которые следят за ее страницей в инстаграм.

Анна Кривуц

В основном, я выкладываю видео в сториз - это провокация, обычная провокация для них, чтобы они меня остановили. - То есть вы не пьёте? – Нет.

Посмотреть в суде видеоматериалы, которые предоставили патрульные, до окончания рабочего дня участникам процесса не удалось.

А так как представитель защиты Анны Кривуц сообщил, что его не будет в стране с 1 по 13 августа, и судья хочет, чтобы свидетели все же прибыли на процесс - продолжение рассмотрения дела запланировали на 14 августа.