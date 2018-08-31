Суд по делу "псевдоколлекторов". Почему заседание не состоялось и чем это опасно?

Пустой зал судебных заседаний, на скамье подсудимых также пусто. Примерно за десять минут присутствующим объявляют: слушание перенесено. Сегодня здесь должно было состояться заседание, на котором суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры о заключении под стражу главного подозреваемого.

Оксана Максюк, прокурор отдела прокуратуры Харьк. обл.

Крім того, нами подано клопотання про зміну запобіжного заходу Близнюку, якому у попередньому судовому засіданні було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. І Свічкар у нас є обвинувачений, який, з урахуванням хвороб, які підтверджені медичними довідками, йому ми пропонуємо продовжити запобіжний захід у вигляді особистого зобов»язання

Речь идет о деле псевдоколлекторов, которые похищали и пытали людей с целью наживы.

Организовали банду жители Киева и Харькова в 2014 году, которые познакомились во время отбывания очередных сроков в тюрьме. Позже они привлекли еще четырех сообщников.

«Работали» в Харькове. Двое из этой группы под видом успешных бизнесменов искали состоятельных людей, о которых было известно, что они занимали гражданам большие суммы.

Злоумышленники входили в доверие и узнавали имена должников, потом наводили справки о них. После чего знакомились с жертвами и под видом инвесторов, желающих вложить большие суммы в бизнес, назначали встречи, на которых похищали жертву.

Заложников несколько дней удерживали в специально снятом гараже на окраине города. Их подвергали психологическим и физическим пыткам, требуя подписать долговые расписки на крупные суммы. Более того, пытки они снимали на камеру.

Вот на одном из видео можно увидеть, как к жертве было применена так называемая китайская экзекуция - это удары молотком по пяткам. Женщина теряет сознание, и палачи приводят ее в чувство нашатырем.

По данным следователей, один из заложников после таких пыток скончался. На сегодняшнее заседание пришел адвокат, представляющий интересы обвиняемых, впрочем, кого именно, мужчина не называет. Да и вообще, от большинства вопросов уклоняется.

Виктор Бобров, адвокат