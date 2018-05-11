Суд по ДТП на Сумской - изучение доказательств. Том первый.

Прокурор Игорь Омельченко зачитал обстоятельства ДТП, результаты автотехнических экспертиз и подробности следственных экспериментов.

По словам обвинения, оба автомобиля на момент аварии были в надлежащем состоянии: тормозная система и ходовая работали хорошо. Также представители прокуратуры предложили посмотреть видеоматериалы, момента столкновения «Туарега» и «Лексуса», чтобы выяснить местоположение автомобилей в ДТП, но по техническим причинам этого сделать пока не удалось:

Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры Хар. обл.

Всі ці докази підтверджують обставини аварії, зокрема , що автомобілі були справні, вони не були причиною ДТП. Протколом огляду зафіксовано місце зіткнення. Відповідно до висновків експертиз, відбулось зіткнення, де Туарег контактував з боковою частиною автомобіля Лексус. Фактично Фольксваген Туарег вдарив автомобіль Лексус, у зв»язку з тим, що вони поїхали на заборонений сигнал світлофору

Сергей Перепелица, адвокат Дронова

Нажаль, на даний час основні докази ще не надійшли, автотехнічноі експертизи немає, і зараз надійшли до тих відеозаписів, які використовувались на досудовому розслідуванні, тому поки на даний момент це тільки початок надання прокуратурою доказів, тому ми подивимось, що буде долучено прокуратурою і будемо долучати свої докази, які ми надавали вже слідчому

Представитель другой обвиняемой, Елены Зайцевой, Юлия Козырь пока довольным ходом процесса. Она считает, что все данные экспертиз важны и их последовательно приобщают, что повлияет в будущем на приговор. Вопросов, по скорости Лексуса для Козырь нет. Она установлена, хотя и экспериментально:

Юлия Козырь, адвокат Зайцевой

Экспериментальным путем устанавливалась скорость, то есть лицо которое присутствовало, водитель со стажем вождения, очевидец, оценил какова была скорость лексуса, к сожалению иных каких-либо сведений в материалах дела нет, поэтому придется полагаться на такие доказательства, иных нет

Следующее заседание по делу назначено на 17 мая.