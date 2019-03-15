Суд по подорожанию в наземном электротранспорте перенесли - заболела судья

Суд по делу повышения тарифов в трамваях и троллейбусах сегодня так и не состоялся. Помощник судьи Шляховой, которая должна была рассматривать дело, сообщила: судья заболела.

Поэтому активисты так и не могли получить ответы на вопросы относительно законности повышения тарифов на проезд в наземном электротранспорте, а главное - объяснений относительно того, почему и как в документах появилась непонятная приписка - "решение вступает в силу позже".

Ведь это не соответствует требованиям законодательства, уверяет Владимир Рысенко, активист Харьковского антикоррупционного комитета.

Владимир Рысенко, активист Харьковского антикоррупционного комитета



В резулятивній частині рішення, яке судом було видане 19 лютого, цієї приписки немає. При цьому немає значення, чи є якісь приписки, чи немає, будь-що там може бути написане. Ухвала відповідає вимогам чинного адміністративного судочинства України. Згідно з цими вимогами, ухвала набуває чинності одразу після її проголошення.



Он говорит, что документы по трамваям и троллейбусам они пока все еще изучают.

Однако центр уже проанализировал объяснительную записку по ценам на проезд в метро. И пришли к выводу, что к росту стоимости проезда привело неожиданное, почти в 4 раза, подорожание услуг фирм, которые работают с подземкой.

Эти фирмы, по данным ХАЦ, аффилированы с близкими к горсовету людьми, в том числе и обвиненным в шпионаже Максимом Мусеевым, а также руководителем метрополитена Вячеславом Стаматиным.