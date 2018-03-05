Сын Авакова фигурирует в деле о растрате 14 миллионов гривен при поставках рюкзаков для Нацгвардии.

Соломенский районный суд Киева наложил повторный арест на имущество сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александра.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает "Слово и Дело".

Как отмечается, суд повторно арестовал имущество сына Авакова, а именно: квартиру и три паркоместа в Киеве по улице Протасов Яр, 8, а также квартиру в центре Харькова по улице Мироносицкой, 22.

Напомним, предыдущее решение суда об аресте имущества сына Авакова было отменено в декабре 2017 года решением Апелляционного суда Киева.

Тогда суд решил удовлетворить апелляционную жалобу адвоката Авакова.

Отметим, 31 октября 2017 года детективы Национального бюро Украины сообщили Александру Авакову, а также экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков для Нацгвардии Владимиру Литвину о подозрении в растрате 14 миллионов гривен.

В ноябре суд отпустил сына Авакова под личное обязательство.

Кроме того, суд обязал Александра Авакова сдать загранпаспорта, носить электронный браслет, а также приезжать к правоохранителям при первой необходимости.