Суд принял решение рассматривать ходатайство депутата Лесика об отводе судьи

17 августа 2018 г. 23:05
Источник: 112.ua
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На очередном заседании по делу депутата Харьковского горсовета 6 и 7 созывов Андрея Лесика суд все же принял решение рассматривать ходатайство обвиняемого об отводе судьи в присутствии его адвоката.

Защитник Андрея Лесика сейчас в отпуске. В суде ему давали защитника от государства, впрочем все они самоотстранились от дела.

По словам Лесика, на него и адвокатов, которые временно выступали его защитниками, со стороны обвинения оказывалось давление.

"Под запись заявляю, что на нас оказывалось давление со стороны вместе с адвокатом работниками СБУ либо еще неизвестными людьми, которых привел потерпевший Дягилев. При этом провоцировали меня на какие-то противоправные действия, дабы я вступил в конфликт и Нору побил или еще что-то, чтобы потом меня привлечь к очередной ответственности", - сказал в суде Лесик.

 

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