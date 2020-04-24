Суд признал законным освобождение антимайдановца Топаза из-под стражи

Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции прокуратуры Харьковской области на решение Октябрьского райсуда Харькова от 28 сентября 2018 об освобождении из-под стражи в соответствии с так называемым законом Савченко, антимайдановца Гната Кромского с позывным "Топаз".

Об этом сообщает Укринформ, корреспонденту которого об этом рассказал адвокат Александр Шадрин.

"Харьковский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры Харьковской области на решение Октябрьского райсуда Харькова от 28 сентября 2018 об увольнении антимайдановца Игната Кромского (" Топаза ") из СИЗО, где он отсидел 4 года за начальным приговором на 8 лет заключения за "законом Савченко"- день за два - и отказал в апелляции. Дело в том, что в декабре 2019 коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда учла решение Октябрьского райсуда Харькова об освобождении Кромского, и считается, что он отбыл наказание", - отметил адвокат.

По его словам, Кромской остается на свободе на законных основаниях: "Решение окончательное и обжалованию не подлежит".

Напомним, 30 января 2018 Киевский райсуд Харькова признал 31-летнего Игната Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294 , ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

28 сентября 2018 Октябрьский районный суд Харькова принял решение об освобождении из-под стражи антимайдановца Игната Кромского с позывным "Топаз" по так называемому закону Савченко.

28 марта 2014 Игнат Кромской - "Топаз" был задержан в рамках уголовного дела по факту штурма Харьковской ОГА. 29 марта 2014 суд в Харькове избрал для Кромского меру пресечения в виде домашнего ареста, но он бежал, срезав браслет.

В апреле сотрудники СБУ задержали его в Донецке. В сентябре суд избрал ему личное обязательство как меру пресечения.

Однако в ноябре "Топаз" не явился по вызову в суд. В декабре его задержали при попытке сбежать в РФ и взяли под стражу.

Игнат Кромской в ​​феврале 2014 был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

Законом Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», известным как закон Савченко, были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым один день предварительного заключения засчитывается за два дни лишения свободы при исчислении судом наказания.

Принятие закона было инициировано народным депутатом Украины VIII созыва Надеждой Савченко во время ее пребывания в заключении в Российской Федерации. Закон был отменен 16 июня 2017.