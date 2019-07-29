Суд перенес рассмотрение апелляции на решение по делу Мусеева

Сегодня, 29 июля, в Харьковском апелляционном суде планировалось продолжение рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры области на решение суда об отмене подозрения бывшему главе Администрации Холодногорского района Максиму Мусееву, которого подозревают в государственной измене.

Судебное заседание вновь не состоялось, поскольку адвокат Максима Мусеева Андрей Межерицкий заявил ходатайство об ознакомлении с материалами судебной компьютерно-технической экспертизы, и коллегия судей удовлетворила его, предоставив ему такую возможность.

Напомним, 20 июня этого года Мусеев на своей странице в соцсети сообщил, что Киевский районный суд Харькова постановил закрыть уголовное дело против него.

Прокуратура подала апелляцию на данное решение суда.

Ранее судебные заседания коллегия судей по делу назначала на 24 июня и 18 июля.

24 июня дело отложили из-за неполного состава суда из-за периода отпусков.

На слушание 18 июля Мусеев не явился и на данный момент он находится в розыске.

Кроме того, в судебном заседании прокурор по делу Вадим Белоусов просил рассматривать дело в закрытом режиме из-за угрозы нарушения тайны следствия. Но коллегия судей, учитывая то, что суд первой инстанции рассматривал дело в открытом режиме, отклонила данное ходатайство, объяснив это отсутствием достаточной обоснованности требований.

Кроме этого, к материалам дела добавили данные судебной компьютерно-технической экспертизы Харьковского научно-исследовательского института, которая была проведена по части материалов производства.

Поэтому в связи ч тем, что прокурору было необходимо время для ознакомления с этими материалами, суд объявил перерыв на 29 июля.