 

Суд разрешил называть мэра города на Киевщине "Гандоном" (+ВИДЕО)

11 июля 2019 г. 17:22
Источник: Униан
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Ответчик доказал суду, что просто сравнил чиновника с французским писателем-фантастом Ив Гандоном, поскольку мэр «рассказывает фантастические вещи».

Киевский апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом «Гандон». По словам ответчика, он просто сравнил чиновника с французским писателем Ив Гандоном.

В апреле этого года состоялось общественное собрание по поводу зарыбления реки Роська государственным предприятием «Сервис» по инициативе Тетиевского городского совета. Собрание проходило на улице и граждане выражали свое несогласие с действиями мэра. Один из участников дискуссии Игорь Савлук обвинил городского голову Руслана Майструка в публикации ложной информации.

В частности – указывая на чиновника заявил, что такие вот «Гандоны» пишут неправду. В мае Тетиевский райсуд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 51 грн. Ответчик вину не признавал и уверял, что имел в виду французского писателя-фантаста Ив Гандона, а поэтому речи об оскорблении и нецензурной брани быть не может. Но суд такие объяснения во внимание не принял, мотивируя тем, что термин «гандон» имеет несколько значений, в том числе и употребляется как оскорбление.

 

Киевский апелляционный суд специально пересмотрел видео перепалки и пришел к выводу, что фразой «Гандон» в контексте разговора мужчина действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом «Ив Гандоном», поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи.

Также апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции не учел, что высказывание не было связано с явным неуважением к другим гражданам, поскольку они полностью его поддерживали и активно защищали, когда мэр хотел его толкнуть. Суд не увидел доказательств того, что человек словом «гандон» хотел оскорбить мэра, а не просто упомянул фамилию французского классика.

3 июня 2019 апелляционный суд закрыл дело за отсутствием события и состава административного правонарушения в действиях лица. Ив Гандон (1899-1975) – французский писатель-фантаст. В 1948 году получил Большую премию Французской академии за роман «Жиневра». В 1957-1959 годах возглавлял Общество французских литераторов.

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