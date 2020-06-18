Суд решил, что возвращение проспекту Петра Григоренко имени Маршала Жукова было противоправным

Сегодня, 18 июня, Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода", которая требовала признать противоправным и отменить решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова, принятое 26-го февраля. Напомним, тогда "за" проголосовали 52 депутата.

"Иск удовлетворить. Признать противоправным решение Харьковского горсовета от 26.02.2020 №2075/20", - говорится в решении, оглашенном судьей Андреем Слиденко.

На решение суда может быть подана апелляция.