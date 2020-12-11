Суд решил закрыть "Коксохим": директор завода рассказал, будут ли оспаривать решение

На акции протеста харьковчане, которые требуют закрыть харьковский коксовый завод, выходят чуть ли не каждую неделю. Говорят - предприятие загрязняет воздух годами, почти во всех районах города ощущается невыносимая вонь во время работы завода. Ни митинги, ни иски в суд, ни перекрытия дороги не изменили ситуацию, отмечают люди. Именно поэтому снова пришли к зданию областной администрации с призывом к чиновникам решить проблему.

Сергей Шапаренко, эколог:

Як найперше розглянути це питання на своїх комісіях, зазначити свою позицію стосовно цього питання, і працювати разом із ОДА, тому що частина функцій облради делегована ХОГА на вирішення проблеми, що у ОДА також є механізми впливу - це комісія з ТЕБ.

Виктория, участница пикета:

Мы надеемся, что по нашим призывам власти сделают все возможное, чтобы в Харькове, и вообще во всей Украине, были соблюдены нормы по воздуху, по воде и чтобы наша природа, воздух и вода были чистыми.

Новая глава областной админстрации Айна Тимчук подчеркивает: тщательно изучает проблему, ее причины и возможные пути решения.

Айна Тимчук, глава ХОГА:

Мне нужно во всех этих вопросах, с историей глубоких вопросов разобраться, которые имеют историю в Харькове. Мне нужно разобраться. Сейчас комментировать... Я смогу, я подберу слова и все расскажу, но это не будет глубоко. Мне нужно разобраться, все причины.

Между тем, окружной административный суд в Харькове рассмотрел иск Государственной экоинспекции к предприятию. И постановил: коксовый завод "Новомет" должен остановить деятельность до разрешения на выбросы. В иске представители экоинспекции указали, что предприятие не имеет соответствующего разрешения. Представитель ответчика же подчеркивал, что угроза для жизни людей отсутствует, кроме того, есть угроза взрыва в случае нарушения процессов производства.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней. Директор предприятия Максим Бондарев в телефонном разговоре сообщил Новостям АТН, что апелляцию подавать будут и работают в рамках закона.