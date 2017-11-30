Суд в Грузии отменил запрет на марихуану: Несовместимо со свободным обществом

30 ноября 2017 г. 17:49
Источник: Новое время
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Конституционный суд Грузии удовлетворил иск партии Гирчи и легализовал курение марихуаны.

Как сообщает Грузия онлайн, иск по этому вопросу против парламента страны подал представитель партии Гирчи Гиви Шанидзе.

В Уголовном кодексе страны признавалось, что повторное употребление марихуаны является уголовным преступлением, не предполагающим тюремного наказания.

В свою очередь КС признал, что эта норма нарушает статью 16 основного закона, согласно которой "каждый обладает правом свободного развития своей личности".

Суд аргументировал свое решение тем, что употребление марихуаны относится к тем занятиям, которые защищают личную автономию человека.

"Установление уголовного наказания с целью, чтобы человек не вредил собственному здоровью, представляет собой такую форму проявления государственного патернализма, которая несовместима со свободным обществом", - сказано в решении суда.

Суд также отметил, что ответчики не смогли представить доказательства, что марихуана создает угрозу преступления или вызывает потребность употреблять другие наркотические средства.

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