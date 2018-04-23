Суд в Полтаве назначил новую дату рассмотрения дела Кернеса

Следующее заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса в Полтаве суд назначил 7 мая.

Такое решение принял судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов.

Об этом сообщил Городской Дозор.

Судебное заседание назначено на 11.00.

На сегодняшнем заседании суд допросил четырех свидетелей стороны обвинения, которых в принудительном порядке доставили в зал суда.

По словам стороны прокуратуры, это были все свидетели обвинения, чье местонахождение удалось установить.

Всех остальных не получается доставить для дачи показаний, но допросить их нужно.

Чтобы не терять время, прокуратур ходатайствовал об изменении порядка исследования доказательств и просил приступить к допросу свидетелей защиты, а затем вернуться к допросу свидетелей обвинения.

Адвокаты Геннадия Кернеса готовы предоставить своих свидетелей только в том случае, если суд примет решение о прекращении изучения доказательной базы стороны обвинения.

Судья Антонов ходатайство прокурора отклонил.

7 мая в суд должны доставить остальных свидетелей обвинения.