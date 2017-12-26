Суд вернул загранпаспорт сыну Авакова и постановил снять с него электронный браслет

26 декабря 2017 г. 13:53
Источник: Интерфакс-Украина
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Соломенский районный суд г.Киева постановил вернуть паспорт для выезда за границу сыну главы МВД Украины Арсена Авакова Александру Авакову и снять с него электронный браслет, сообщает ТСН.ua со ссылкой на источник в суде.

По информации издания, соответствующее решение было принято судом на заседании в пятницу, 22 декабря.

По словам источника, Александр Аваков также просил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

Двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков МВД", сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Украины Александре Авакове.

Позднее детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного - руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководящего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.

1 ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал А.Авакову и еще двум фигурантам "дела рюкзаков" меру пресечения в виде личного обязательства.

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