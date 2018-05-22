Суд вернул жилье троим детям, чья мать продала квартиру и оставила их на улице

22 мая 2018 г. 20:30
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Апелляционный суд Харьковской области признал недействительным договор купли-продажи квартиры, из которой незаконно выселили 3-х малолетних детей на улицу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры харьковской области.

По информации правоохранителей, в сентябре 2016 года 41-летняя женщина - мать троих детей, продала за бесценок 3-комнатную квартиру площадью около 80 кв. м на ул. Конторской в Харькове. Без крыши над головой женщина оставила не только детей, но и родителей, с которыми она  вместе жила.

Продать жилье и приобрести взамен квартиру вблизи центра города или дом в одном из сел Золочевского района ее уговорил сожитель.

Как выяснили правоохранители, при заключении договора купли-продажи имущества было нарушено действующее законодательство.

В частности, продажа жилья проводилась без разрешения органа опеки и попечительства, а дом, который якобы покупался, существовал только на бумаге.

Соответственно, семья с малолетними детьми осталась на улице. Но это мало интересовало мать и других взрослых, которые все время пили и вели асоциальный образ жизни. Дети не получали ни полноценного ухода, ни питания, ни воспитания.

Дети находились в запущенном состоянии. Их поселили в интернатах города.

Мать посетила их только один раз - пьяная, поэтому, соответственно, ей не разрешили встретиться с детьми. После этого мать больше не пыталась увидеться с детьми.

Чтобы восстановить жилищные права малолетних детей, прокуратура подала в суд иск о признании договора купли-продажи недвижимости недействительным.

Однако суд первой инстанции его не удовлетворил. Поэтому на решение суда прокуратура подала апелляцию.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и своим решением вернул жилье детям.

Мать лишили родительских прав.

Дети находятся под попечительством государства.

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