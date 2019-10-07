Суд вынес приговор обвиняемой по делу о теракте в рок-пабе "Стена"

Сегодня в Киевском райсуде Харькова огласили приговор по делу о теракте в пабе "Стена", в результате которого пострадали 13 человек.

Напомним, прокуратура требовала обвиняемой Марине Ковтун назначить максимальное наказание -12 лет лишения свободы.

Согласно версии следствия подсудимая непосредственно передала взрывное устройство в паб.

Сама Ковтун своей вины в совершении преступления так и не признала, уверяя, что никакого отношения во взрыву не имеет, и попросила ее оправдать.

Напомним, взрыв в пабе "Стена" произошел вечером 9 ноября 2014 года, в результате чего пострадали 13 человек.

Данный паб являлся популярным заведением среди бойцов батальонов, которых в тот день встречали из зоны АТО.

Суд признал подсудимую Марину Ковтун виновной по части инкриминируемых ей обвинений и приговорил 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ее признали виновной по статьям "Теракт" и "Незаконное хранение оружия", по остальной части обвинений ее оправдали.