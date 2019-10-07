Суд вынес приговор обвиняемой в теракте в рок-пабе "Стена": подробности из зала суда

Более четырех часов коллегия судей Киевского районного суда зачитывает приговор подсудимой Марине Ковтун.

52-летнюю харьковчанку обвиняют в теракте в пабе “Стена”, который раздался 9 ноября 2014-го. По версии следствия, женщина передала активированное взрывное устройство в обычном пакете сообщнику, после чего он занес его в заведение и оставил там. Примерно через 20 минут раздался взрыв. В результате теракта на больничных койках оказалось больше десятка человек. Двое из них получили крайне тяжелые ожоги.

По версии следствия, Марина Ковтун руководила диверсионно-разведывательной группировкой.

Всех её членов - обменяли. Самой же Ковтун инкриминируют сразу 5 статей Уголовного кодекса Украины. Среди них - террористический акт, диверсия, незаконное хранение оружия, участие в террористической организации и посягательство на территориальную целостность Украины.

Виновной Ковтун суд признал по статьям "незаконное хранение оружия" и "теракт".

Яна Губская, судья

Стороною обвинувачення не доведено, що Ковтун вчинила злочин, передбачений частиною 1 статті 58-ї (зі “значком” 3) ККУ, а саме: що Ковтун створила та здійснювала керівництво терористичною групою, а також не надано докази, підтверджуючі той факт діяльності у терористичній організації “Харківські партизани” та сприяння цій терористичній організацій

Коллегия судей постановила: признать виновной Марину Ковтун в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК в виде 7 лет лишения свободы, по части 5-й статьи 27 и части 2 статьи 258 УК в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По совокупности - это 11 лет за решеткой.

Виктор Попрас, судья

На підставі частини першої статті 70 ККУ, покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом часткового складання призначених покарань та остаточно призначити Ковтун Марині покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна

За 5 лет, пока слушалось дело, Марина Ковтун своей вины так и не признала. Однако приговор, уверяет, для нее был ожидаемым. Поэтому вместе с адвокатом будет подавать апелляцию в связи с недостоверностью и недоказанностью материалов дела.

Евгений Оленев, адвокат М. Ковтун

Откуда вот, вы слышали, она владела тем гаражом, с каких источников было взято, что она им владела. Ведь ни ссылки на свидетельское показание - ничего нет, абсолютно

Сторона государственного обвинения просила суд о максимальном наказании для обвиняемой - 12 лет колонии с конфискацией имущества. Будут ли подавать апелляцию, точно узнают после ознакомления с полным текстом приговора.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

В цілому, ми дуже задоволені тим, що основна частина обвинувачення була підтверджена судом. Це обвинувачення у наданні знаряддя для терористичного акту у рок пабі “Стіна”. Я хочу нагадати, що за тими статтями, які інкримінувалися, максимальна стаття передбачає 12 років позбавлення волі - вирок 11 років із конфіскацією майна для задоволення позовів потерпілих

Вместе с тем, учитывая “закон Савченко", когда 1 день предварительного заключения равен 2 дням лишения свободы, отсидеть в колонии Ковтун может меньше одного года. Ведь под стражей она находится еще с ноября 2014 года.

