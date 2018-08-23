Суд вынес приговор «Опасной Ане»: год без прав и штраф за нетрезвое вождение. Будет ли апелляция?

Cуды по ДТП произошедшего два месяца назад по улице Шевченко, 327, когда блогер Анна Кривуц за рулем своего Lexus протаранила Chevrolet Lacetti - подошли к концу. По результатам медицинского осмотра, говорят в полиции, тогда у "Опасной Ани", содержание алкоголя в крови превысило допустимую норму более чем в пять раз.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харькова, 21 июня 2018

ДТП без потерпілих, за участі двох автомобілів, а саме: автомобіль Lexus та автомобіль Chevrolet Lacetti, трапилася близько 21 години 30 хвилин. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили двох водіїв. У водія автомобіля Lexus при собі не було водійського посвідчення, також у водія Lexus були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння.

По словам Анны Кривуц, в последнем заседании по делу о нетрезвом вождении судья отклонила ходатайство о допросе свидетелей, которых хотел приобщить к делу защитник Кривуц, учитывая то, что они являются заинтересованными лицами.

Анна Кривуц – по телефону

Плюс мы ждали решение почти шесть часов, ну, это если чисто логически то это решение пишется максимум пол часа, почему может она там что-то ждала интересного, указания сверху как всегда. Это Киевский райотдел он мне завалил и миллион, он мне завалил и 130ю, поэтому в апелляцию, в апелляцию - это как бы всё легко.

Впрочем, судья решила не затягивать дальше и объявила решение буквально перед окончанием рабочего дня. Приговор - штраф и лишение права управления автомобилем на один год.

Светлана Муратова, судья

Призначити сплату штрафу, у розмірі 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на строк в один рік. Стягнути з Крівуц Анни Сергіївни 20.01.1999 року народження на користь держави судовий збір у розмірі 350 гривень 40 копійок.

Это решение, уверяет Анна Кривуц, она будет обжаловать. Но пока, говорит блогерша, она имеет право управлять автомобилем, пока есть время на апелляцию.