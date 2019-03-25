Суд вынес решение в пользу ХАЦ по апелляции о тарифах на проезд в Харькове

25 марта 2019 г. 13:43
Автор: Марина Николаева
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Сегодня в Харьковском апелляционном административном суде состоялось рассмотрение апелляции исполкома на определение админсуда об обеспечении исков о приостановлении тарифов на время рассмотрения иска Харьковского антикоррупционного центра об их незаконном установлении.

Суд, рассмотрев апелляцию исполкома, оставил ее без удовлетворения, оставив таким образом в силе определение окружного админсуда о приостановлении действия тарифов на проезд  в харьковском метро до рассмотрения иска Харьковского антикоррупционного центра по сути.

Аналогичное решение Апелляционный административный суд принял и по делу о приостановлении действия повышенных тарифов на проезд в харьковском городском электротранспорте, оставив без изменеий определение окружного админсуда об их приостановлении.

Теперь горсовет обязан вернуть на время рассмотрения дела в суде старые тарифы: проезд в метро - по 5 гривен, проезд в трамваях и троллейбусах - по 4 гривны.

Напомним, после того, как на заседании исполкома в Харькове было принято решение о повышении тарифов на проезд в метро с 5 до 8 гривен, а в горэлектротранспорте - с 4 гривен до 6, активисты Харьковского антикоррупционного центра обратились в суд с иском об отмене повышения тарифов на проезд.

Окружной административный суд 19 февраля приостановил действие повышенных тарифов на проезд в харьковском метро, а также в трамваях и троллейбусах, но местные власти отказались выполнять решение суда.

В связи с неисполнением решения суда прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство.

 

 

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