Апелляционный суд вынес решение по делу Зайцевой и Дронова

Апелляционный суд Харьковской области оставил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на приговор по делу о смертельном ДТП на Сумской без удовлетворения.
Как сообщалось, новый адвокат Зайцевой просила суд о смягчении наказания для своей подзащитной, назначив ее подзащитной наказание с десяти лет лишения свободы до пяти лет условно с лишением права управлять транспортными средствами в течение двух лет.
А адвокат Дронова просил своего подзащитного оправдать и производство по делу в отношении него закрыть.
Апелляционные жалобы Зайцевой Дронова в части степени наказания суд, выйдя из совещательной комнаты, оставил без изменения.
«Приговор Киевского районного суда оставить в силе», - огласила свое решение коллегия судей.
Таким образом, и жалобы адвокатов в данной части были судом отклонены.
Напомним, ранее Киевский районный суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы - каждого.