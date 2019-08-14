 

Апелляционный суд вынес решение по делу Зайцевой и Дронова

14 августа 2019 г. 16:38
Автор: Лариса Говина
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Апелляционный суд Харьковской области оставил апелляционные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова на приговор по делу о смертельном ДТП на Сумской без удовлетворения.

Как сообщалось, новый адвокат Зайцевой просила суд  о смягчении наказания для своей подзащитной, назначив ее подзащитной наказание с десяти лет лишения свободы до пяти лет условно с лишением права управлять транспортными средствами в течение двух лет.

А адвокат Дронова просил своего подзащитного оправдать и производство по делу в отношении него закрыть.

Апелляционные жалобы Зайцевой Дронова в части степени наказания суд, выйдя из совещательной комнаты,  оставил без изменения.

«Приговор Киевского районного суда оставить в силе», - огласила свое решение коллегия судей.

Таким образом,  и жалобы адвокатов в данной части были судом отклонены.

Напомним, ранее Киевский районный суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам лишения свободы - каждого.

 

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