Суд выпустил из СИЗО чиновника горсовета, подозреваемого в госизмене

В Харькове суд освободил из-под стражи чиновника горсовета Семена Хмельницкого, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщил NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, 7 марта СБУ сообщила о задержании в Харькове заместителя директора Департамента семьи, молодежи и спорта по подозрению в сотрудничестве с ФСБ.

По данным следователей, в 2017 году на территории России Хмельницкого завербовал полковник ФСБ, с которым он познакомился в 2016 году во время туристической поездки в Кабардино-Балкарию.

Как отметили в СБУ, полковник ФСБ является кадровым разведчиком, который под прикрытием должности "помощник в сфере образования Нижегородской области" курирует идеологические проекты российских спецслужб, сбор информации о молодежных течениях, диверсионную работу со стороны террористического руководства оккупированных территорий Донбасса.

Харьковский чиновник, по данным СБУ, был очень важным для работника российской спецслужбы, ведь он не только общался с ним через мессенджеры, но и не раз встречался на территории России и европейских стран, которые харьковчанин посещал под видом туристических или рабочих поездок.

После задержания Хмельницкому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Однако после того, как Конституционный суд признал, что предусмотренный некоторыми статьями Уголовного кодекса безальтернативный арест нарушает права граждан, чиновник получил возможность выйти на свободу. Мужчина заплатил 150 тысяч гривен залога и в минувшую пятницу покинул стены СИЗО.