Суд взял под стражу подозреваемых в пытках и изнасиловании подростка

Суд взял под стражу подозреваемых в пытках и изнасиловании 17-летнего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 11 мая Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал 38 и 31-летним подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 6 мая в 00:16 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в поселке Рогань обнаружен 17-летний парень с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

В совершении преступления полицейские разоблачили и задержали 38-летнего ранее судимого жителя поселка Рогань и 31-летнего жителя поселка Докучаево.

Следователями Индустриального отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Указанные уголовные производства объединены в одно. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение на срок до 12 лет.