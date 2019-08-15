 

Суд заочно арестовал экс-главу МВД Виталия Захарченко

15 августа 2019 г. 14:35
Источник: 112.UA
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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом говорится в копии решения суда, текстом которой располагают "Українські Новини".

Сообщается, что такое решение суд принял 15 августа по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры.

Бывшему министру внутренних дел избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проведение специального (заочного) расследования в отношении Захарченко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Как сообщалось, в июне 2017 года ГПУ объявила о новых подозрениях Януковичу, Захарченко, Якименко и ряду других экс-чиновников по "делам Майдана" 2014 года.

Их подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, шествий и демонстраций, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий, умышленного убийства двух и более лиц, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, а также в организации террористического акта.

 

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