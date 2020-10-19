Суд запретил книгу харьковского издательства о Стусе из-за упоминания Медведчука

Дарницкий районный суд Киева принял решение запретить распространять книгу журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Суд частично удовлетворил иск народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Суд назвал "недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Виктора Медведчука на уважение чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации" информацию, распространенную в нескольких разделах книги "Дело Василия Стуса".

"Обязать Кипиани и издательство Vivat удалить из книги из разделов "Уголовное дело №5. Книга жизни и смерти Василия Стуса" и "Убивал ли адвокат Медведчук поэта Василия Стуса" информацию о Медведчуке. Запретить Кипиани и издательству Vivat распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее его тиражирование до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука", - заявила судья.

Кипиани на своей странице в Facebook прокомментировал решение суда.

"Именем Украины". Судья Заставенко решила, что 6 эпизодов книги "Дело Василия Стуса" является ложью. Два смешных момента - не могу теперь вспоминать Медведчука, но называть "сыном полицая" можно", - написал он.

Кипиани отметил, что будет подана апелляция на решение суда.

"Я думаю, что и издательство Vivat это сделает, нас же несколько ответчиков: я, как физическое лицо, это сделаю и сделает издательство. Мы не согласны с этим решением, мы считаем, что оно абсурдное и содержит незаконные вещи. Например, запрет упоминать фамилию Медведчука в контексте этого процесса. Это просто бред", - сказал он.

Историк говорит, что пока неизвестно, чем именно обосновано решение, потому что это короткая резолютивная часть. Станет известно лишь через несколько дней, когда опубликуют полный текст.

"Они (требования представителей Медведчука, - ред.) удовлетворены частично. Например, отказано в удовлетворении... потому что он там жаловался на то, что я его вроде назвал "сыном полицая". Судья тут отказала. То есть, называть Медведчука "сыном полицая" можно, хотя я этого в этой ситуации не утверждал", - добавил он.

Решение вступит в законную силу после окончания срока на подачу апелляционного дела. В течение 30 дней решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.

В сентябре прошлого года Виктор Медведчук попросил суд запретить книгу Кипиани "Дело Василия Стуса", потому что она содержит "высказывания, которые не соответствуют действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова.

В книге Кипиани собраны документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что на самом деле судили украинского диссидента. Медведчука называли государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.