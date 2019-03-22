Суд заставил мать школьника платить штраф за буллинг

22 марта 2019 г. 14:16

В Харьковской области суд привлек к ответственности женщину за участие сына в школьном буллинге. 

Как сообщили в пресс-службе Изюмского райсуда области, коллегия судей рассмотрела административный материал о привлечении женщины к административной ответственности по статье 173-4 КУоАП "буллинг (травля) участника образовательного процесса".

Согласно протоколу, несовершеннолетний 2004 года рождения совершил буллинг относительно своего одноклассника - оказывал над последним психологическое насилие, в результате чего был причинен вред психическому здоровью мальчика. Факт правонарушения подтверждается сообщением директора школы, докладной запиской классного руководителя и объяснениями участников конфликта.

Протокол о привлечении к админответственности был составлен на мать мальчика. Суд назначил женщине штраф. 

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