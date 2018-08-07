Судьбой врача-нарколога Елены Федирко озаботился суд. Полиции поручено ее найти

Сегодня на заседании участники процесса заслушали последних двух экспертов из института судебных экспертиз имени Бокариуса эксперта видео- и звукозаписи и фототехника. Последняя сообщила суду, что в пределах своей компетенции она может определить расстояние между авто, которые столкнулись, а после получения результатов автотехнической экспертизы - посчитать скорость машин.

Однако, по словам эксперта, автомобиль «Volkswagen Touareg« двигался неравномерно, поэтому его скорость и расстояние не удалось установить

Юлия Носатенко, эксперт-фототехник

Перед тем, как проводить измерения, нужно определить то значение, насколько оно будет достоверным, в данном случае для установления скорости было невозможно установить скорость из-за неравномерности движения автомобиля, поэтому не было необходимости устанавливать это расстояние

Что касается автомобиля «Лексус», здесь также нет окончательного ответа, с какой скоростью двигалась машина, ведь, по словам специалиста, установить скорость по расстоянию, которое преодолел Lexus, было невозможно, поскольку на скриншотах с видеозаписей контур транспортного средства был размыт.

Представители потерпевших возмущены такими выводами и говорят, что экспертиза вызывает много сомнений.

Дмитрий Марцонь, адвокат потерпевших

Нажаль при тому, що ДТП сталося на очах десятків осіб, і за фактом проведення експертиз нам не вдалося встановити жодних практично швидкостей… У вас Фольксваген – він з прискорення стартував, ми не можемо визначити, Лексус - тормозив, так це шо треба - в колбу без повітря, щоб автомобіль рухався в повітрі або в космосі, як таке може бути?

Точка зрения обвинения не изменилась, доказательств достаточно, чтобы доказать вину обоих водителей.

Что касается допроса врача-нарколога Елены Федирко, то прокуратура не возражает против розыскных действий в отношении этого свидетеля

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

У нас завершився етап допиту експертів, у нас залишилось допитати свідка з боку обвивачення: це лікар - над даний час не виконали привід поліцією, адже жінку не знайшли. Поліція має встановити місцезнаходження данної особи, для того щоб здійснити привід цієї особи до суду

Следующее заседание назначили на 11 сентября.