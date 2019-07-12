Судебное разбирательство между патрульным и адвокатом: окружной административный суд принял решение

В стенах окружного административного суда сегодня решали вопрос, касающийся правомерности отказа квалификационно-дисциплинарной комиссии Харьковской области рассматривать вопрос этики в действиях адвоката Юрия Кубая. Судебные баталии в одном из дел между патрульным полицейским и адвокатом пришли к финалу.

Конфликт между патрульным Денисом Евдокименко и адвокатом Юрием Кубаем произошел еще в феврале прошлого года. Когда, по словам Евдокименко, его работе по эвакуации Lexus, за владельцем которого числились долги за неуплату коммунальных платежей, начал мешать адвокат. Кроме этого, говорит патрульный, Кубай преградил путь к машине собственным телом. Учитывая это, ему пришлось надеть на него наручники. После этого в одном из судов адвокату инкриминировали злостное неповиновение полицейскому, впрочем, Фемида все же стала на сторону адвоката. Еще одно дело, по решению КДК Харьковской области, сегодня пришло к решению.

Евгений Мельниченко, адвокат Дениса Евдокименко:

Абсолютно судовий розгляд відповідає тому об'єктивному моменту, що потрібно переглянути дії адвоката Кубая на предмет відповідності правилам адвокатської етики, зокрема стаття 7 Правил адвокатської етики, а саме, щодо вибору способу і методів надання правової допомоги клієнту на місці події 23 лютого 18 року.

Согласно решению судьи окружного административного суда Андрея Зинченко, суд решил: административный иск патрульного Дениса Евдокименко удовлетворить частично. В частности, обязать КДК рассмотреть жалобу по существу, предоставив оценку действиям адвоката Кубая, которые изображены на видео нагрудной камеры патрульного во время эвакуации автомобиля.

Денис Евдокименко, патрульный полицейский:

Про часткове задовільнення наших позивних вимог та зобов’язання кваліфікаційно- дисциплінарну комісію повторно розглянути скаргу на порушення адвокатської етики з боку Кубая Юрія Миколайовича. Ми задоволені цим рішенням, певно, що чекаємо на апеляційну скаргу з боку відповідача.

Предварительно доволен рассмотрением дела и адвокат Кубай. Однако, говорит, после ознакомления с полной частью судебного решения, скорее всего, будет подавать апелляцию. И все же, серьезной угрозы для себя не видит.

Юрий Кубай, адвокат:

Зазначені події відбулися 23 лютого 2018 року. Строк притягнення мене до дисциплінарної відповідальності, навіть за наявності на те підстав, сплинув 23 лютого 2019 року. Тобто, станом на сьогоднішній день, навіть, якщо теоретично допустити, що я вів себе некоректно, щодо порушень адвокатської етики. Я дуже сумніваюсь, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія буде мати правові підстави для притягнення мене до дисциплінарної відповідальності.

По словам адвоката патрульного Евгения Мельниченко, сегодняшнее судебное решение - их первая победа. И даже с частичным удовлетворением иска - соглашаются.

Евгений Мельниченко, адвокат Дениса Едокименко:

Не дивлячись на те, що воно задоволено частково, там ще була вимога про власне притягнення до відповідальності, зобов’ язати КДК притягнути. Однак, це вже буде наслідком розгляду скарги по суті КДК, чи буде притягення до наслідків адвоката чи ні.

Между тем, сейчас в Дзержинском суде города продолжается рассмотрение дела в отношении превышения служебных полномочий и подделке документов со стороны патрульного.