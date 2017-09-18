Судебное разбирательство между полицейским и блогером. Патрульный проиграл апелляцию

Отказ в районном суде, а затем и в апелляции. Что дальше предпримет патрульный, чтобы защитить свою честь и достоинство. Напомню, поводом для судебного разбирательства между сотрудником полиции Денисом Дуфеком и блогером Виталием Боченко стало размещение в интернете публикация видео, где активист унижает копа.

Я могу сказать тебе, что ты просто усрался. Хочешь составь постановление на него. Хочешь, я ж тебе говорю, встретимся в суде. Мы тебя так жахнем, что ты потом раму свою не соберешь.

Именно это видео, опубликованное на канале ютуб "Хозяин двора", стало поводом для последующего судебного разбирательства между Виталием Бойченко, голос которого и слышно за кадром и Денисом Дуфеком - на тот момент исполняющим обязанности замкомандира роты патрульной полиции. Напомню, в последний день декабря 2016го, Инспектор, который был на дежурстве в одном экипаже с Дуфеком, остановил водителя, нарушившего, по его мнению, правила дорожного движения и намеревался выписать постановление. Однако, находившийся за рулем мужчина не согласился с аргументами стражей порядка и вызвал в подмогу друзей. В последующем инцидент с нарушением ПДД перерос в личный конфликт между подоспевшим на помощь Виталием Бойченко и офицером - Денисом Дуфеком. А некоторое время спустя смонтированная видеозапись оказалась на страничке блогера в соцсетях, где активно обсуждалась пользователями. С помощью своего адвоката Александра Никольского патрульный составил иск "Об унижении чести и достоинства" и подал его в гражданском порядке. Главное требование - взыскать с блогера 107 тысяч гривен в качестве моральной компенсации. Сумма, якобы, соответствовала количеству просмотров ролика. Но рассмотрение дела в первой инстанции закончилось отказом для сотрудника полиции.

Денис Дуфек, инспектор патрульной полиции

Конечно, будем подавать апелляцию. Аргументы будем менять с адвокатом. Но в принципе, я считаю, что это небольшая победа, потому что я на своем примере показал, как работает система. Вы можете, если я нахожусь на службе, говорите со мной как хотите посылать меня во все стороны и вам за это ничего не будет.

Константин Косинцев, представитель В.Бойченко

На спростування інформації, какой-либо другой не вопрос. Он может требовать. Но вопрос состоит в другом, что он требует именно деньги. То есть со своих меркантильных соображений он хочет просто заработать на Бойченко, том, что он приехал и отстаивал правовую позицию водителя.

Полицейский решил обжаловать решение районного суда в апелляции. После доводов сторон и дебатов судьи удаляются в совещательную комнату, а через несколько минут оглашение результативной части...

Колегія судів ухвалила: апеляційну скаргу Дуфека Дениса Олеговича відхилити. Рішення Фрузенського районного суду міста Харкова от 1 червня 2017 року залишити без змін. Ухвала апеляційного набирає законність з моменту проголошення протягом 20 днів з дня набрання законної сили.

Виталий Бойченко счел такое решение справедливым, а свои резкие высказывания назвал ответной реакцией на провоцирующее поведение со стороны самого истца.

Виталий Бойченко, активист

Решение первой инстанции собственно говоря обжалованию не подлежит, как показал апелляционный суд. Виталий . Вы отказываетесь от того, что я уже подчеркнул Вам ранее об этом. Я не буду повторяться. То есть Вы не снимали это видео? - То есть я не буду повторяться. Как вообще к решению относитесь? - К решению отношусь позитивно, так как сохранилось 107 тысяч гривен в кармане. Собственно говоря, думаю, что это для каждого человека приятная новость.

Более того Бойченко сообщил о намерении и в дальнейшем оказывать всяческую поддержку водителям, в спорных ситуациях с полицией. А вот адвокат Дуфека, Александр Никольский назвал отказ аппеляционного суда ничем иным как уничтожением патрульной полиции.

Александр Никольский, адвокат Д.Дуфека

Законодательная власть не смогла за 26 лет придумать механизм работающий защиті полицейским. Исполнительная власть не применила его ничего не сделала. Не вынесла никаких нормальных законодательных инициатив. Судебная власть не дала возможность защитить в гражданско правовом порядке, хотя, это предусмотренно Конституцией. То есть теперь получается, что для... чисто педагогический момент воспитательный молодые люди подростки и так далее будут смотреть и считать, что надо быть похожим на Бойченко. Ругаться, матюкаться, оскорблять, угрожать, вырывать ноги, рубить бабло.

Правда, Никольский подчеркнув, что все вышесказанное является его субъективным мнением относительно всей этой ситуации. Впрочем, после получения на руки полного текста решения, адвокат не исключает, что будет подана кассационная жалоба, а быть может и обращение в уголовно-процессуальном порядке.

