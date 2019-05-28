Судебное заседание по делу о "кооперативных схемах" перенесли

Судебное заседание по делу об отчуждении земли в Харькове, в котором в качестве подозреваемых фигурируют бывший мэр Харькова - нардеп Михаил Добкин, экс-главный архитектор города Сергей Чечельницкий, экс-заместитель мэра Татьяна Овинникова, а также трое основателей жилищно-строительных кооперативов, назначенное на сегодня в Дзержинском суде Харькова, вновь не состоялось.

Об этом сообщил Михаил Добкин на своей странице в Инстаграм, опубликовав также фото из зала судебных заседаний.

Как пишет UA Харьков, заседание просила перенести подозреваемая Татьяна Овинникова, которая письменно сообщила суду, что находится на больничном, и сегодня в суд не явилась.

Михаил Добкин ходатайство поддержал и просил назначить слушания на дату после парламентских выборов, назначенных на 21 июля.

Представитель обвинения выразил мнение о том, что при отсутствии Татьяны Овинниковой проводить слушание дела невозможно.

Выслушав мнения присутствующих, суд отложил заседание до 16 июля.

Напомним, данное дело, которое известно харьковчанам как дело о «кооперативной схеме», передали в суд осенью 2018-го. Речь в обвинительном акте идет о незаконной, по версии следствия, передаче более 70 гектаров земли в частную собственность, которую 10 лет назад чиновники в нарушение закона передали в частную собственность. Сумма ущерба - свыше 200 000 000 гривен.

С момента передачи дела в суд его неоднократно переносили по разным причинам.