Судебное заседание по делу о "кооперативных схемах" перенесли

28 мая 2019 г. 15:43
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Судебное заседание по делу об отчуждении земли в Харькове, в котором в качестве подозреваемых фигурируют бывший мэр Харькова - нардеп Михаил Добкин, экс-главный архитектор города Сергей Чечельницкий, экс-заместитель мэра Татьяна Овинникова, а также трое основателей жилищно-строительных кооперативов, назначенное на сегодня в Дзержинском суде Харькова, вновь не состоялось.

Об этом сообщил Михаил Добкин на своей странице в Инстаграм, опубликовав также фото из зала судебных заседаний.

Как пишет UA Харьков, заседание просила перенести подозреваемая  Татьяна Овинникова, которая письменно сообщила суду, что находится на больничном, и сегодня в суд не явилась. 

Михаил Добкин  ходатайство поддержал и просил назначить слушания на дату после парламентских выборов, назначенных на 21 июля. 

Представитель обвинения выразил мнение о том, что при отсутствии Татьяны Овинниковой проводить слушание дела невозможно. 

Выслушав мнения присутствующих, суд отложил заседание до 16 июля.

Напомним, данное дело, которое известно харьковчанам как дело о «кооперативной схеме», передали в суд осенью 2018-го.  Речь в обвинительном акте идет о незаконной, по версии следствия, передаче более 70 гектаров земли в частную собственность, которую 10 лет назад чиновники в нарушение закона передали в частную собственность. Сумма ущерба - свыше 200 000 000 гривен. 

С момента передачи дела в суд его неоднократно переносили по разным причинам.

 

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