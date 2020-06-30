Судебное заседание по делу о "кооперативных схемах" очередной раз перенесли: никто не явился

30 июня 2020 г. 13:00
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Заседание по "делу Добкина", которое находится на рассмотрении в Дзержинском суде Харькова, в очередной раз отложили.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на своего корреспондента, никто из сторон по делу сегодня, 30 июня, в суд не явился.

Как пояснили в приемной судьи Алексея Шишкина, который рассматривает это дело, участники процесса заранее направили ходатайство о переносе рассмотрения. На каком основании, в приемной не уточнили.

Заседание перенесли на 22 июля.

Напомним, рассмотрение данного дела, которое также известно в СМИ как «дело о кооперативных схемах», не могут начать уже более полутора лет.

По версии следствия, должностные лица Харьковского горсовета во времена руководства городом  Михаила Добкина в нарушение закона передали в частную собственность более 70 гектаров земли, вызвав убытки в сумме более 200 000 000 гривен. 

Кроме Добкина, в деле еще пятеро подозреваемых: бывший архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, заместитель мэра Татьяна Овинникова, бывший директор городского департамента земельных отношений, депутат горсовета Борис Баронин и двое основателей жилищных кооперативов.

Дело передали в суд в октябре 2018 года. На первое заседание собрались 12 ноября 2018. С тех пор продолжается подготовительное заседание. Рассмотрение дела каждый раз переносят по разным причинам: из-за неявки подозреваемых, их защитников и тому подобное.

 

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