Судья Муратова назвала поджог внедорожника, на котором ездит ее муж, давлением на правоохранительную и судебную системы (ВИДЕО)

23 декабря 2017 г. 12:02
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Следственный судья Киевского районного суда Харькова Светлана Муратова, которая рассматривает дело о смертельном ДТП на Сумской,  назвала поджог автомобиля Lexus, принадлежащие ее семье, давлением на правоохранительные органы и суд.

Соотвествующее заявление размещено на странице Апелляционного суда Харьковской области в Фейсбук.

"Мой муж - Муратов Станислав, является работником отдела прокуратуры Харьковской области, который осуществляет руководство в преступлениях против жизни, а это убийства, разбойные нападения, грабежи. Это особо тяжкие и тяжкие преступления. Поэтому я могу лишь предполагать, что такие дерзкие действия могли быть связаны с его профессиональной деятельностью. Также я не исключаю, что такие действия могли быть связаны с моей профессиональной деятельностью как судьи", - заявила Муратова.

Напомним, вечером 20 декабря в переулке Шота Руставели загорелся автомобиль Lexus.  Как выяснилось  Lexus принадлежит сотруднику прокуратуры Харьковской области - прокурору отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни Станиславу Муратову, супругу судьи Киевского суда г. Харькова Светланы Муратовой

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