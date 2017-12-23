Судья Муратова назвала поджог внедорожника, на котором ездит ее муж, давлением на правоохранительную и судебную системы (ВИДЕО)

Следственный судья Киевского районного суда Харькова Светлана Муратова, которая рассматривает дело о смертельном ДТП на Сумской, назвала поджог автомобиля Lexus, принадлежащие ее семье, давлением на правоохранительные органы и суд.

Соотвествующее заявление размещено на странице Апелляционного суда Харьковской области в Фейсбук.

"Мой муж - Муратов Станислав, является работником отдела прокуратуры Харьковской области, который осуществляет руководство в преступлениях против жизни, а это убийства, разбойные нападения, грабежи. Это особо тяжкие и тяжкие преступления. Поэтому я могу лишь предполагать, что такие дерзкие действия могли быть связаны с его профессиональной деятельностью. Также я не исключаю, что такие действия могли быть связаны с моей профессиональной деятельностью как судьи", - заявила Муратова.

Напомним, вечером 20 декабря в переулке Шота Руставели загорелся автомобиль Lexus. Как выяснилось Lexus принадлежит сотруднику прокуратуры Харьковской области - прокурору отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни Станиславу Муратову, супругу судьи Киевского суда г. Харькова Светланы Муратовой