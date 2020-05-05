Судья, выносившая решения для окружения Кернеса, получила от мэрии квартиру для своих детей - ХАЦ

Судья, которая позволила окружении Кернеса застроить 13 гектаров лесопарка, одновременно получила от горсовета квартиру площадью 100 м2 для двух своих несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

По данным ХАЦ, 26 марта 2020 Исполком Харьковского городского совета передал двум несовершеннолетним детям судьи Заичко Елены Викторовны двухкомнатную квартиру площадью 102,5 м2 в новостройке почти в Лесопарке, в доме по улице Балакирева.

В ХАЦ напомнили, что недавно окружение Геннадия Кернеса, благодаря двум судебным решениям, получило право на застройку 56 гектаров леса в харьковском Лесопарке.

«Первое решение, о застройке 13 гектаров, приняла судья Харьковского окружного административного суда Заичко Елена Викторовна. 12 февраля она своим решением позволила ЖСК «Слайс», входящем в сферу влияния одного из ближайших к Геннадию Кернесу депутатов Харьковского горсовета - Игоря Ариха, застроить 13 гектаров леса с другой стороны Лесопарка, вдоль Белгородского шоссе. Несмотря на то, что этот земельный участок остается арестованным в рамках уголовного производства по «кооперативной схеме», - рассказали антикоррупционеры.

26 ноября 2019 Исполком Харьковского горсовета принял решение № 880, которым разрешил Управлению учета и распределения жилой площади горсовета осуществить распределение указанной двухкомнатной квартиры.

12 февраля 2020 Харьковский окружной административный суд в составе судьи Заичко А.В. принял данное решение.

А 26 марта 2020 Отдел приватизации жилищного фонда Исполкома Харьковского горсовета выдал дочери судьи 2013 года рождения и сыну 2003 года рождения свидетельство о праве собственности на указанную квартиру.

Это подтверждено выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который есть в распоряжении Харьковского антикоррупционного центра.

«Своих детей судья указала в качестве членов своей семьи в ежегодной декларации за 2019 год. При этом, согласно этой же декларации, несовершеннолетние дети не проживают вместе с судьей в ее квартире в Чугуеве, а с 28 декабря 2019 пользуются квартирой общей площадью 36,5 м2 в Харькове», - отметили в ХАЦ.

По мнению антикоррупционеров, данное решение о передаче квартиры несовершеннолетним детям может быть нарушением норм Жилищного кодекса Украины, ведь в соответствии со ст. 31 ЖК Украины Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение в пользование жилого помещения, как правило, в виде отдельной квартиры на семью.

А в соответствии со ст. 32 ЖК Украины Граждане самостоятельно осуществляют право на получение жилого помещения с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Другие несовершеннолетние (в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет) осуществляют право на получение жилого помещения с согласия родителей или попечителей.

Также по закону на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий принимаются только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые достигли 16 лет.

Также в ХАЦ напомнили, что к льготным категориям граждан также относятся: внутренне перемещенные лица из числа участников боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших, ликвидаторы Чернобыльской аварии и другие.