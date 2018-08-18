Судья, закрывший дело Кернеса, подал заявление об отставке

Судья Андрей Антонов, который рассматривал и в конце концов закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса, подал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко.

"Антонов подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда города Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него", – отметила Лысенко.

Также судья направил в ВСП заявление о вмешательстве в его деятельность.

В нем Антонов настаивает, что действия прокуроров, которые не являлись на дебаты, "лишили суд возможности вынести приговор по существу обвинения".

Судья также вспоминает, что прокуратура открыла против него производство за "неправосудное решение", и считает это давлением и своей дискредитацией.

Также Антонов отмечает, что в день принятия им решения Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило о начале проверки его деклараций.

"Такие действия я ... расцениваю как расправу за вынесенное решение", – пишет судья.

В заявлении он просит "принять меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия".

Как объяснили УП в совете правосудия, они должны провести проверку и установить, действительно ли имело место вмешательство в деятельность судьи.

"Окончательное решение принимается большинством состава ВСП. Совет может как применить факты реагирования, так и отказать в принятии таких мер", - пояснила пресс-секретарь Оксана Лысенко.

В частности, Совет может сделать публичное заявление или обращение, внести в соответствующие органы или должностных лиц представления о выявлении и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушения.

Как сообщалось, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников. Суд расценил неявку прокуроров на дебаты как отказ от обвинения.

В прокуратуре отметили, что не отказывались от обвинения и сообщали в суд о больничных, на которых находились прокуроры. Их наказывать за неявку не будут.

Прокуратура сообщила, что открыла производство против судьи Антонова.

13 августа Совет судей вступился за него.

Ранее, еще до закрытия дела, судья Андрей Антонов направил жалобу в Генпрокуратуру о давлении и угрозах со стороны потерпевшей стороны и активистов.

Кернеса и двух его охранников обвиняли в похищении и истязании двух активистов Евромайдана.