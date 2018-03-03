Сугробы на тротуарах и каток на дорогах - третий день весны в Харькове

Шел третий день весны. На тротуарах собрались двухдневные холмы снега, который коммунальщики убирали с проезжей части. Неширокие пешеходные дорожки уже замело свежим снегом. В центре работает спецтехника - и некоторые ее даже видели.

Тарас

Там лопатами чистят, на площади Поэзии снегоуборочная техника. Уборка идет, не могу сказать что ничего не делается, но снега много

Не так все празднично, если отъхать чуть дальше центральной части города.

Александр

Выбрался, до трамвая дошел. А как трамвай будет – не известно. Вчера минут 40 стоял, где-то там сошел трамвай

Водители, которые решили переждать непогоду и бросили машины в гаражах или на стоянках, столкнулись с проблемами пешеходов.

Антон

Лень мне гараж откапывать. Вот снег закончится в понедельник откопаю и поеду на работу. Ну, конечно, тяжело ходить. Ну, а что делать, зима. Ничего, растает

Юрий

Трамваи буксуют по городу, о чем это может говорить. Пройти абсолютно нельзя, все занесено. 00-40 Я водитель, но я щас стараюсь не выезжать. Вы ж видите что с дорогами. Проблемы кругом.

Водители, которые все-таки раскопали машины и выехали, пытаются избегать подъемов. Таксисты советуют друг другу не заезжать во дворы - чтобы потом вместе не доставать коллег, которые забуксовали.

Евгений

Везде в любом районе между домами аут. Я живу на Алексеевке – машины там стоят четверо, пять суток. Дорога просто не прочищена.

Денис

Все заметено, как по воде скользишь. Очень плохо. Мне не понравилось. У меня слов нет, из дворов вообще сложно выехать. У меня на полном приводе машина – хоть как-то

Но полный привод спасает не всегда. На Журавлевском спуске Денис на своей Субару не справился с управлением. Помогали неравнодушные водители.

Денис

Резина не очень свежая зимняя, 2011 года. Я получается ехал со стабильной скоростью и просто начало сносить в бок

За последние сутки спасатели шесть раз выезжали на помощь медикам и извлекли из заносов один частный микроавтобус, и один школьный.

Игор Лупандин, помощник начальника ГСЧС Харьковской области

Также наши подразделения оказывали помощь облавтодору в Купянском районе, где работает автомобиль БАТ - он работает по трассам регионального и государственного значения. Там идет прочистка территории, там работает личный состав учебного центра ГСЧС

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидается дождь, а с утра температура опустится до значительного минуса.