"Сухой" фонтан на площади Свободы: Кернес опубликовал фото

18 апреля 2019 г. 15:27
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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал проект фонтана, который появится в сквере на площади Свободы.

Фотографии появились на странице городского головы в Facebook. 

По его словам, один из самых больших в Украине "сухих" фонтанов будет расположен в сквере между двумя корпусами университета имени Каразина. Его диаметр - 36 метров.

Так, для сравнения, подобный фонтан в парке Горького - всего 10 метров. 

Новый фонтан будет оборудован цветовой подсветкой. Его конструкция предусматривает регулирование количества струй, в том числе и их отключение, что позволит проводить на этой территории различные мероприятий.

Напомним, планируется, что  сквер на площади Свободы после ремонта, откроют 23 августа - ко Дню города. 

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