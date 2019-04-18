"Сухой" фонтан на площади Свободы: Кернес опубликовал фото

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал проект фонтана, который появится в сквере на площади Свободы.

Фотографии появились на странице городского головы в Facebook.

По его словам, один из самых больших в Украине "сухих" фонтанов будет расположен в сквере между двумя корпусами университета имени Каразина. Его диаметр - 36 метров.

Так, для сравнения, подобный фонтан в парке Горького - всего 10 метров.

Новый фонтан будет оборудован цветовой подсветкой. Его конструкция предусматривает регулирование количества струй, в том числе и их отключение, что позволит проводить на этой территории различные мероприятий.

Напомним, планируется, что сквер на площади Свободы после ремонта, откроют 23 августа - ко Дню города.