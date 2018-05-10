Сумки Италии - мечта каждой леди!®

Сумки Италии с уверенностью можно назвать мечтой каждой леди. Аксессуары «made in Italy» всегда отличались безупречным качеством, оригинальными формами и использованием столетних секретов. Благодаря качественным, интересным формам аксессуаров есть возможность экспериментировать с образами, дополнять собственный стиль, подчеркивать безукоризненный вкус и всегда оставаться в тренде.

Лучшие сумочки действительно произведены в Италии, и модные эксперты подтверждают эту аксиому. Образцы создают утонченный и индивидуальный стиль, отличаются потрясающими материалами, из которых изготовлены, неповторимыми дизайнерскими решениями и воплощают настоящий шик. Если желаете, чтобы изделие соответствовало вышеперечисленным качествам, выбирайте аксессуары, созданные именитыми мастерами.

Брендовый аксессуар – это уникальный случай, когда можно подчеркнуть индивидуальность и особенное настроение. Сумки от известных производителей стоит покупать и потому, что:

Они демонстрируют правильный, хороший вкус своей обладательницы. Брендовые изделия считаются главным элементом женского образа. Сумочки от кутюр сшиты из лучшего сырья и качественной фурнитуры. Аксессуары изготовлены по всем модным правилам. В особенном уходе изделия «made in Italy» не нуждаются.

Лучшие итальянские бренды сумок

Prada

Первый бутик братьев Прада был открыт в галерее Vittorio Emanuele в 1913 году. Для того чтобы купить сумки из кожи Saffiano, чемоданы и сундуки, туда частенько приезжали представители аристократии. Prada – именитый бренд, зародился несколько позднее – в семидесятых годах, когда управлять компанией начала Миучча Прада. Начало своего руководства она ознаменовала линией сумок и рюкзаков из технологичного нейлона черного цвета, визуально неотличимого от шелка. С сегодняшними аксессуарами Прада ее объединяет только небольшой треугольный логотип, популярный во всем мире.

Gilda Tonelli

Бренд GildaTonelli – утонченное слияние яркости, мощной харизмы и аутентичности. Леди, желающие выглядеть привлекательно и стильно, выбирают именно аксессуары от Джильда Тонелли. Выбирая достойное, а не доступное, вы получаете настоящее, долговечное счастье. Изделия бренда несут в себе сильную энергетику и выделяют из толпы, делая своих обладательниц еще красивее и изысканнее.

Ripani

Безукоризненное качество, утонченность линий и практичность – то, чем выделяются сумки бренда Ripani. Изделия служат точным выражением личности своей обладательницы. В ассортиментном ряду представлены образцы, как для повседневной жизни, так и для особенных дней. На сайте интернет магазина вы найдете потрясающие итальянские сумки бренда по специальным ценам.

Di Gregorio

История создания торговой марки берет свое начало с 70-х годов. Сумки производятся только из кожи первого класса, при производстве применяются труд местных мастеров. КонцепциябрендаDiGregorio – возможность завершить собственный стиль, придать образу ноток индивидуальности и лаконичности. Аксессуары бренда привлекают модниц лаконичностью форм и роскошным дизайном, утонченностью фурнитуры и применением натуральных материалов.

Fendi

Первой аксессуарной мануфактурой в Риме в 1925 году стала Эдоардо и Адель Фенди, котораяза последующие десятилетия стала, чуть ли не главным местом для модных римлян. Именно здесь в любое время можно было приобрести роскошную кожаную сумку или меховое пальто. На сегодняшний момент Дом Fendi изготавливает всевозможные аксессуары и одежду. Сама торговая марка прочно ассоциируется с именем Карла Лагерфельда, попавшего на место креативного директора в 1965 году. Популярность именитых сумок кроется в дизайне аксессуаров, которые создаются Сильвией Вентурини Фенди. Во внешнем оформлении прослеживается влияние авангарда, классики и различных поп течений.