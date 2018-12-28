Супергерои и принцессы: в социально-психологическом центре "Гармония" устроили большой праздник для детей

28 декабря 2018 г. 16:49
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Огромная панда, Дед Мороз и Снегурочка - веселая компания собралась в детском центре "Гармония", чтобы подарить малышам новогодний праздник. Мальчики в роли супергероев, девочки - настоящие принцессы.

Новый год, Новый год, Дед Мороз принес подарки!

Насыщенную развлекательную программу организовала служба такси "30-40 ШАРА".

Руслан Сайфулин,  учредитель службы такси "30-40 ШАРА":

Мы это делаем от себя, от чистого сердца, хотелось бы в Новом году пожелать всем харьковчанам и гостям города Харькова добра в этом наступающем Новом году, благополучия и, главное, мирного неба над головой.

Приятным подарком от службы такси стал не только праздник с конкурсами и зажигательными танцами. Малышей ожидали вкусныю сюрпризы, а воспитатели принимали важную помощь - гигиенические средства для детей.

Алла Трофименко, директор центра социально-психологической реабилитации детей "Гармония":

 

Традиція у моєму домі у тім, що кожного року служба "30-40" не забуває наших дітей і ми вже знаємо чітко. Чекаємо з дітьми і навіть думаємо, що б нам таке цікаве розповісти їм, як нам жилося цілий рік.

Служба такси "30 - 40 ШАРА" ежегодно помогает не только "Гармонии", а и другим. В частности, детскому центру психологической помощи и детскому тубсанаторию.

Видео: 

В социально-психологическом центре "Гармония" устроили большой праздник для детей - 28.12.2018

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